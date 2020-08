Atendimento é tranquilo em praça de pedágio após mudança na freeway

publicidade

A CCR ViaSul avaliou que a mudança efetiva da praça de pedágio para o km 60 da freeway, em Gravataí, com início da cobrança neste sábado, foi tranquila. “Foi tudo bem. Motoristas se adaptaram rápidos. À zero hora fizemos a transição de uma praça para outra e tudo transcorreu normalmente” afirmou o gestor de atendimento da concessionária, Diogo Stiebler, à reportagem do Correio do Povo. “Pela manhã, o atendimento na praça estava tranquila”, observou. O novo posto de cobrança fica próximo de Glorinha. Nas imediações, a Polícia Rodoviária Federal aproveitou para fazer uma operação de fiscalização de rotina.

Segundo Diogo Stiebler, a antiga praça de pedágio, que ficava situada no km 77, também em Gravataí, recebeu uma sinalização ostensiva indicando a passagem livre de veículos. As cabines de pagamento foram inclusive “escondidas” para não confundirem os condutores. Ele anunciou que a partir da próxima semana será iniciada a desmontagem de toda a estrutura de cobrança do antigo pedágio e uma pavimentação no trecho. A concessionária transformou o local em base exclusiva da Base Operacional e do Serviço de Atendimento ao Usuário nas 24 horas, sendo reformado e melhorado os prédios existentes. Além de informações, os motoristas vão continuar dispondo de banheiros, fraldários, água e café, além de estacionamento de veículos.

O gestor de atendimento da CCR ViaSul destacou que o novo pedágio, com layout padrão da concessionária, dispõe de 25 pistas, entre bidirecionais, mistas e com cobrança automática, sendo que cada leva até uma cabine de cobrança. “Ela tem mais pistas que podem funcionar nos dois sentidos. Ela consegue ter mais flexibilidade para atender a demanda especialmente do verão, quando o volume de tráfego é muito alto”, explicou Diogo Stiebler. A tarifa de R$ 4,60 é válida nos dois sentidos. Junto ao novo pedágio existe uma nova Base Operacional para atendimento de emergência médico e mecânico, com ambulâncias e guinchos.



Outra novidade foi o aumento de 16 para 25 pistas no tradicional pedágio no km 19 da rodovia, em Santo Antônio da Patrulha, também visando dar mais agilidade no atendimento aos usuários. Nele, a cobrança é bidirecional, sendo que o valor do pedágio passa a R$ 4,60 em cada direção. As passagens automáticas funcionam normalmente em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, com as operadoras responsáveis pelo sistema de cobrança Veloe, SemParar, ConectCar, C6Bank e MoveMaisn já efetuaram mudanças necessárias. A CCR ViaSul esclarece dúvidas e presta informações no telefone 0800-000-290, além do site.