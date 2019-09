Ato na Redenção protesta contra cortes na Educação

publicidade

Com faixas e cartazes contra os cortes na Educação e a desvalorização da Ciência no país, integrantes do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do RS (Adufrgs-Sindical) e da CUT realizaram protesto pacífico no Monumento do Expedicionário, no Parque Farroupilha, poucas horas antes da cerimônia de extinção da Pira da Pátria. Sob o olhar atento de policiais militares e de integrantes do Exército, que garantiram a segurança do local, cerca de 300 manifestantes se reuniram às 15h para criticar o governo Jair Bolsonaro.

Presidente da Adufrgs-Sindical, Lúcio Vieira destaca que o ato foi convocado pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Estadual dos Estudantes do RS. Apesar das duas entidades terem transferido a manifestação em função do mau tempo, as outras categorias decidiram manter a mobilização: “Nosso ato passa pela questão da Amazônia, que é absolutamente abandonada por este governo, que tem incentivado vários focos de incêndio, e pelos cortes gigantescos na Educação, com restrições orçamentárias, impedindo que institutos e universidades cumpram seu calendário até final do ano”, afirma.