Augusto Nunes bate em Glenn depois de ser chamado de covarde

O jornalista Augusto Nunes bateu no também jornalista Glenn Greenwald, do site The Incercept, durante a participação ao vivo de ambos no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, transmitido pelo You Tube.

A agressão aconteceu depois que Glenn chamou Augusto Nunes, que também colunista da Record TV e do R7, de covarde, acusando-o de fazer comentários a respeito do filhos de Glenn com seu marido, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Ao R7, Augusto Nunes disse: "Ele teve o que mereceu. Ele me agrediu e eu reagi".

O jornalista do The Intercept disse que Augusto afirmou que um juiz deveria enviar seus filhos adotados de volta para um abrigo de menores e o chamou de "covarde" várias vezes. Augusto Nunes, da Record TV, negou ter pedido para algum juiz recolher os filhos e, ainda no programa, disse que apenas lembrou que, como David Miranda permanece em Brasília e Glenn "passa o tempo todo lidando com material roubado", fez referência a informações vazadas por hackers e apenas perguntou quem ia cuidar dos filhos. Ao ser chamado de covarde várias vezes, ele agrediu.

David Miranda, marido de Glenn, divulgou uma resposta ao ocorrido: “Esse canalha usou nossos filhos, duas crianças, para atacar o meu trabalho e do meu marido, ele nunca falou das milhões de mães e pais solos que saem para trabalhar todos os dias. É tão covarde que não consegue escutar a verdade cara a cara e partiu para a agressão física.”