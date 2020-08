Aumenta o volume de passageiros nas paradas de ônibus no Centro de Porto Alegre

publicidade

Com a reabertura das grande lojas no Centro de Porto Alegre, chamou a atenção a presença de muita gente nos terminais de ônibus, como foi o caso na Praça Parobé, rua Uruguai e avenida Salgado Filho. O ponto positivo é que não houve aglomerações, as pessoas respeitavam o distanciamento e todas elas estavam utilizando máscaras e até face shield (protetor facial) para entra nos ônibus.

Antes do embarque dos passageiros, equipes de profissionais da Associação de Transportadores de Passageiros (ATP) realizam a limpeza do coletivo. Além disso, os rodoviários são orientados a transportar passageiros somente sentados, conforme o decreto 20.625. Quanto ao uso de máscara, não há problemas, porque os passageiros estão cumprindo a regra.

A obrigatoriedade de passageiros sentados segue sendo cumprida nos ônibus de Porto Alegre. Nos terminais tanto do Centro quanto nas avenidas Protásio Alves, Bento Gonçalves e Osvaldo Aranha, os veículos não estão circulando lotados. Quando do embarque dos passageiros no transporte coletivo, o motorista ou cobrador observam se o passageiro utiliza a máscara, item obrigatório para entrar no ônibus. Nos terminais, as pessoas recebem orientações sobre o uso da máscara e a distância na fila na hora do embarque feita por agentes. No terminal da rua Uruguai, os passageiros que embarcam nos coletivos tomam alguns cuidados como a utilização do álcool em gel. Eles aproveitam ainda para abrir as janelas para melhorar a ventilação.

A ATP informou ainda que, desde o início da pandemia da Covid-19, as empresas passaram a adotar medidas mais rigorosas de higienização. Inclusive, foram colocadas equipes para fazer a limpeza interna nos ônibus durante o intervalo das viagens. Além do uso da máscara, os passageiros foram aconselhados a optar pelo pagamento com o Cartão Tri, por este ser de uso pessoal, ao contrário do dinheiro que passa por diversas mãos – o que pode aumentar a chance de contágio.

Todos os dias, os agentes da EPTC vão até as garagens das empresas e aos terminais de ônibus de maior circulação de pessoas para inspecionar a higienização dos veículos.