Aumenta para 102 número de cidades gaúchas em situação de emergência devido à falta de chuva

publicidade

Chega a 102 o número de cidades gaúchas que decretaram situação de emergência, em função da estiagem, desde 23 de dezembro. O relatório mais recente da Defesa Civil mostra que municípios como Cerrito, André da Rocha, Coxilha e Água Santa entraram para a relação.

Duas cidades, Chuvisca, na Costa Doce, e São Gabriel, na fronteira Oeste, tiveram o decreto reconhecido pela União até o momento. Com a emergência homologada em nível estadual, Cerro Branco, Ponte Preta, Montauri, Agudo, Lagoão, Cachoeira do Sul, Herveiras, Nova Palma e Pinhal Grande seguem esperando o reconhecimento federal. Outras oito prefeituras relataram danos pela falta de chuva mas ainda não emitiram decreto.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a estiagem no Rio Grande do Sul deve persistir em fevereiro, com retorno organizado das chuvas a partir de março. As chuvas dos últimos dias proporcionaram melhorias localizadas, mas não alteraram a situação nas lavouras de forma substancial.

O governo estadual ressalta que os registros de emergência devem se dar por falta de água para consumo humano e prejuízos a pequenos agricultores, que tiveram a subsistência ameaçada. Uma vez decretada a situação de emergência, o prazo é de 20 dias para a cidade concluir o processo com o envio da documentação.