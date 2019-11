Avenida Beira-Rio terá pista utilizada temporariamente como ciclovia e calçada

publicidade

Os motoristas e pedestres que circulam diariamente pela avenida Beira-Rio, no sentido da zona Sul de Porto Alegre para o Centro, precisam ficar atentos a nova faixa de ciclovia criada temporariamente na região. A circulação de veículos, no sentido bairro/Centro, vai ser mantida em apenas duas pistas, enquanto a terceira vai ser usada temporariamente como ciclovia e calçada. O objetivo é substituir o trecho de faixa especial para bicicletas usando o lado oposto da avenida.

A estrutura de aproximadamente 1,7 km de extensão, da rua Nestor Ludwig até quase a altura da pista de skate do Parque Marinha do Brasil, vai funcionar enquanto durarem as obras de revitalização do treco 3 da Orla do Guaíba. Na manhã desta terça-feira, a movimentação de veículos foi intensa no trecho em apenas em duas pistas em direção ao Centro Histórico. A terceira pista já está sendo utilizada por ciclistas e por pessoas que realizam caminhadas pela região.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local para orientar o tráfego no trecho. A estimativa é que a sinalização esteja concluída até o final desta semana. A faixa que vai receber a ciclovia e a calçada já recebeu pintura e os tachões para delimitar a ciclovia/passeio e a instalação das placas de sinalização.

O diretor técnico da EPTC, Marcelo Hansen, disse que a alteração tem objetivo de propiciar mais segurança para ciclistas e pedestres em função das obras. "O espaço na avenida Beira-Rio, no sentido Centro Histórico/zona Sul, terá uma grande movimentação de caminhões de segunda-feira a domingo, 24 horas por dia, em razão das obras. Por este motivo, é necessária de mudança do local que para maior segurança de ciclistas e pedestres", explicou.

Nos próximos dias, todos os serviços da sinalização provisória e o cercamento da área da obra devem ser finalizados e, somente após essas etapas haverá a mudança e a interdição ao público. Hansen pede que os ciclistas e os pedestres que utilizam a orla para lazer e a prática de esportes, como a corrida, devem ficar atentos às placas indicativas.

“O novo percurso levará quem vem do Centro a atravessar para o sentido inverso quando chega na esquina com a avenida Ipiranga, e quem vem do bairro fará a travessia quando chegar na altura do estádio Beira-Rio. "Nos finais de semana e feriados, a área reservada para lazer na avenida Edvaldo Pereira Paiva será no sentido bairro/Centro, inverso ao atual”, explicou.

Alterações nos fins de semana e feriado

Nos dias úteis, o trânsito de veículos será normal na avenida Beira-Rio, nos dois sentidos; Aos sábados, domingos e feriados, o bloqueio atual no sentido Centro-bairro para área de lazer será invertido entre o viaduto Abdias do Nascimento e a avenida Ipiranga para a pista sentido bairro/Centro Histórico. Ficarão proibidas as conversões e retornos dos veículos à esquerda na avenida Beira-Rio.

A circulação de carros ficará liberado no sentido Centro/zona Sul de Porto Alegre. A EPTC pretende implantar uma sinaleira, com funcionamento aos sábados, domingos e feriados, para facilitar a travessia de pedestres na avenida Beira-Rio, sentido Centro/zona Sul da cidade, nas proximidades da escola Imperadores do Samba. As ruas que ligam a avenida Padre Cacique à avenida Beira-Rio (Nestor Ludwig, Fernandão e Carlos Medina) serão exclusivas para acesso de trânsito local.

Trecho terá a maior pista de skate da América Latina

Assim como o projeto do trecho 1, entregue revitalizado em junho de 2018, o trecho 3 da Orla do Guaíba também é de autoria do arquiteto Jaime Lerner. O trecho 3 compreende 1,6 mil metros entre o arroio Dilúvio, próximo ao Anfiteatro Pôr do Sol, e o Parque Gigante. A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da orla e prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Beira-Rio, mais de 550 árvores dos tipos cedro, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Os recursos para a execução da obra, com conclusão estimada em 12 meses, são provenientes do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).