Avião de pequeno porte sofre acidente em Canela

Um avião de pequeno porte, prefixo PT-DNE, saiu da pista no Aeródromo Municipal de Canela por volta das 12h deste sábado. O Aeroclube de Canela está investigando as causas do acidente e apenas informou que não houve feridos. Também não há informações sobre as circunstâncias do fato: se foi na aterrissagem ou na decolagem.

O avião deixou marcas na grama ao lado da pista e ficou com as rodas para cima. Existe a possibilidade de que a saída de pista tenha sido provocada por rajadas de vento.