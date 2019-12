Bairro Navegantes pode ficar sem água nesta segunda-feira, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai desativar, nesta segunda-feira, redes antigas de água do 4º Distrito, na esquina entre a rua Coronel Dico de Barros com a avenida Farrapos, na zona Norte de Porto Alegre. Pode ocorrer desabastecimento no bairro Navegantes, a partir das 8h30min. Se faltar água, a previsão é restabelecer o serviço durante a noite.

Clientes que continuarem sem água após o abastecimento normalizar devem ligar para o telefone 156 opção 2, informando o endereço, para que seja ligado na rede nova.

O serviço vai ser transferido a outra data em caso de chuva. Segundo o Dmae, no retorno do abastecimento podem ocorrer turbidez e mudança de cor da água devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que eventualmente se desprendem das paredes internas da canalização pela pressão.

A substituição da rede de água no 4º Distrito iniciou-se em março último e deve ser concluída em janeiro. O investimento do Dmae é de aproximadamente R$ 2 milhões apenas nesse trecho da região.