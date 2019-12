Bambas da Orgia e bar da Cidade Baixa são autuados sem alvará

publicidade

A Escola de Samba Bambas da Orgia e um bar da Cidade Baixa foram autuados pela Prefeitura por problemas com alvarás de funcionamento na noite dessa sexta-feira. As ocorrências foram registradas durante a operação Som Alto, realizada com agentes da Brigada Militar, Guarda Municipal e Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Na escola, ocorria um evento quando a fiscalização chegou ao estabelecimento localizado na avenida Voluntários da Pátria. A Bambas foi autuada por estar funcionando sem alvará de localização e funcionamento. A partir da notificação, a direção tem prazo de 30 dias para defesa. "As escolas, em geral, não têm alvará porque elas estão localizadas em terrenos que pertecem à prefeitura. Não tendo Habite-se, não há alvará. Vamos recorrer dessa autuação", disse o presidente da agremiação, Nilton Deoclides Pereira.

Já na Cidade Baixa, três bares da rua Lima e Silva foram fiscalizados pela Guarda Municipal, sendo um autuado por estar sem alvará. Na operação de trânsito, em parceria com a EPTC, 54 veículos foram autuados, sendo quatro por som alto. Um automóvel foi recolhido por estar com documentação atrasada.