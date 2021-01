Bancos de sangue de hospitais de Porto Alegre registram queda de até 60% nas doações

publicidade

Em meio à pandemia do coronavírus e com o início da temporada de verão, manter os estoques de sangue em um nível estável tem sido uma grande dificuldade para os hospitais de Porto Alegre. Com a queda significativa no número de doadores e os estoques abaixo do necessário, os hospitais necessitam com urgência de doações de sangue.

O Hospital de Conceição registrou uma diminuição de 60% na procura de doações. Segundo a enfermeira do Banco de Sangue, Rosaura Nunes, o número de doadores caiu consideravelmente em razão das férias e, principalmente, pelo medo da Covid-19. “Além do período de verão, onde muitas pessoas viajaram, existe o temor de contrair a doença”, ressaltou a enfermeira, lembrando que o Banco do hospital necessita de “todos os tipos de sangue” e cumpre com todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

No Hospital de Clínicas, houve uma redução de cerca de 20% nas doações. O Banco de Sangue está com estoque baixo e, atualmente, necessita de todos os tipos de sangue, principalmente O negativo, A negativo, O positivo e A positivo, que precisam ser recompostos com urgência.

O Complexo Hospitalar Santa Casa, formado por nove hospitais e que consome cerca de 100 bolsas de sangue por dia, teve uma queda de 30% no número de doadores, segundo a supervisora de enfermagem da Hemoterapia, Scheila Roberta de Souza. Ela destaca que algumas campanhas melhoraram um pouco o estoque, mas ainda é necessário doações de sangue para atender a demanda.

“Tivemos que nos adaptar à pandemia. Com a agendamento e gerenciamento temos conseguido manter o atendimento, mas precisamos de mais doadores, principalmente do sangue O negativo, que é o mais raro e necessário em casos de emergência”, ressaltou.

O Hospital Divina Providência, na zona Sul da Capital, também necessita com urgência de doações de sangue. De acordo com a biomédica do Banco de Sangue do hospital, Antônia Adriana, as doações diminuíram em cerca de 30% e aumentaram o número de transfusões.

“O ano de 2020 foi muito ruim e as doações continuam fracas em 2021. Temos pedido ajuda de outros hospitais para dar conta da demanda de transfusões. É importante que as pessoas doem sangue. Um único doador pode salvar até quatro vidas”, lembrou a biomédica.

Outro local em que as doações registraram queda significativa foi no Hospital São Lucas da PUC. Conforme a assessoria de imprensa, o hospital, que está com o estoque baixo, registrou uma redução de cerca de 50% no número de doadores e necessita todos os tipos de sangue.

•• Confira quem pode e quem não pode doar

• Pré-requisitos para a doação

- Ter de 16 a 69 anos;

- Primeira doação antes dos 60 anos;

- Pesar 50kg ou mais;

- Ser saudável;

- Não estar em jejum;

- Apresentar documento de identidade com foto;

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal.

• Impedimentos para a doação

- Gravidez ou amamentação;

- Doença de Chagas;

- Hepatite após os 11 anos de idade;

- Diabetes;

- Hipertensão;

- Comportamento de risco para Aids;

- Uso de bebida alcoólica há menos de 12 horas da doação;

- Ter doado há menos de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres;

- Ter feito tatuagem ou piercing há menos de um ano;

- Possuir piercing na boca ou na língua;

• Onde e como doar

Hospital de Clínicas: doadores devem fazer o agendamento on-line no link: http://bit.ly/sangueonline. O Banco de Sangue fica na Rua São Manoel, 543 - 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Hospital São Lucas: interessados em realizar doação de sangue podem agendar um horário pelo WhatsApp (51) 98503.9958. O atendimento é no 2º andar do Hospital, nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h às 18h30, nas quartas-feiras, das 8h30 às 18h.

Hospital Conceição: interessados em realizar doação de sangue devem se dirigir a Av. Francisco Trein, 596, 2º andar, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h ou aos sábados, das 7h30min às 12h. Dúvidas, entrar em contato pelo WhatsApp 33572072.

Santa Casa: interessados devem agendar pelo telefone (51) 3214-8025 e se dirigir até o endereço na Av. Independência, 75.

Hospital Divina Providência: interessados devem agendar pelo telefone (51) 3320.6012. O Banco de Sangue está aberto para doações sem agendamento também, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h, na Rua da Gruta, nº 145.

