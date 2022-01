Bancos estarão fechados durante o feriado

publicidade

Os bancos não funcionarão no feriado do dia 2 de fevereiro. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclarece que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Já nas datas originais dos feriados municipais e estaduais que tenham sido antecipados há atendimento bancário normal.

As contas que vencem nesses dias podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros. Outra opção é o acesso a canais alternativos para realização de operações bancárias. “Os meios eletrônicos podem ser uma alternativa prática e extremamente segura para realizar a maior parte das transações financeiras”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

O presidente do Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do RS (Sincoergs), Marco Antônio Kalikowski, disse que as lotéricas ficarão fechadas nas cidades que fazem feriado e abertas nas que não aderiram à data.

O presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RS (Sindigêneros-RS), João Francisco Micelli, esclareceu que todos os supermercados que possuem acordos coletivos de trabalho com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre poderão funcionar normalmente no feriado de 2 em Porto Alegre, respeitadas as regras previstas no instrumento coletivo firmado pela empresa e sindicato laboral.

O feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes, o Sindilojas Porto Alegre orienta que os lojistas observem as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para o funcionamento das lojas em feriados. Os estabelecimentos que tiverem firmado acordo coletivo de trabalho poderão abrir normalmente com a mão de obra dos funcionários.

Quanto aos horários de abertura e fechamento, o comércio de rua possui autonomia para decidir. É comum que esses estabelecimentos optem por funcionar entre 9h e 19h. Já as lojas localizadas em shoppings, galerias e centros comerciais devem seguir as regras destes empreendimentos.

Um dos shoppings da Capital, o Praia de Belas, no bairro Praia de Belas, abrirá das 11h às 22h para lazer e alimentação. As lojas podem funcionar opcionalmente das 14h às 20h. Cada estabelecimento define o seu horário de funcionamento.