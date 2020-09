Bares e restaurantes comemoram volta do funcionamento até as 22h em Porto Alegre

publicidade

O funcionamento de bares e restaurantes até as 22h será um alívio para o setor da alimentação. A avaliação foi feita pela presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no RS), Maria Fernanda Tartoni, após a publicação do decreto da prefeitura que amplia os horários e dias de funcionamento de restaurantes, bares, padarias, lancherias e similares de rua e instalados em shoppings e centros comerciais. Com a medida, estão autorizados a manter o atendimento presencial das 11h às 22h, de segunda-feira a sábado.

Ficou definido que todos deverão cumprir as normas de higienização e distanciamento, conforme determinação das autoridades de saúde. "Agora podemos respirar aliviados. A nova flexibilização para o setor de alimentação uma grande conquista", ressaltou.

Segundo Maria Fernanda, este é um momento importante para o setor de alimentação. "Recebemos esta nova flexibilização como uma boa notícia em meio a tantas negativas que enfrentamos neste meio tempo. É uma injeção de ânimo”, explicou. Segundo ela, com as novas liberações de horários, todos os estabelecimentos do setor serão beneficiados e poderão finalmente abrir as portas depois de meses fechados. "Agora, iniciaremos uma nova fase e esperamos que não haja nenhum retrocesso”, acrescentou.

O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) comemorou o decreto de flexibilização da gastronomia em Porto Alegre. "É um grande avanço. Vamos operar das 11h às 22h, de segunda-feira a sábado, o que mostra uma importante sensibilidade do Executivo municipal", comentou presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky. Segundo ele, desde o início da pandemia, o setor esteve disponível e engajado em dialogar, elaborar protocolos e analisar a situação de forma conjunta. "A decisão é um verdadeiro gás na mobilização e na autoestima dos empresários da alimentação", avaliou.

Chmelnitsky pediu aos associados do sindicato que a categoria cuide dos protocolos. "Todos devem tratar o cumprimento dos procedimentos de segurança como algo primordial e que encontrem maneiras de incentivar os clientes a cuidarem também deste tópico de forma rigorosa. Somente com comprometimento e conscientização teremos um futuro constante e sem retrocesso", acrescentou.

Os responsáveis por bares e restaurantes de Porto Alegre afirmaram ontem que todos os cuidados de segurança contra a Covid-19 foram adotados para receber os clientes. Sandro Fraporti, proprietário do Café e Bistrô Fraporti, no bairro Cidade Baixa, afirmou que a abertura dos estabelecimentos, inclusive à noite, é fundamental para fazer a economia girar. No Press Bar e Restaurante, no bairro Moinhos de Vento, todas as medidas de segurança foram adotadas para receber os clientes com segurança. Os proprietários de bares e restaurantes adotaram medidas como a adaptação do espaço com a retirada de metade das mesas, distanciamento maior do que o exigido, uso do álcool em gel, máscaras, luvas e produtos esterilizados, inclusive na cozinha.