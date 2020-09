Bares e restaurantes voltam a registrar aglomerações em Porto Alegre

publicidade

A noite dessa sexta-feira, primeira com nova ampliação no horário de funcionamento de bares e restaurantes em Porto Alegre, registrou aglomerações em bairros como Cidade Baixa e Moinhos de Vento. Frequentadores ocuparam bares e calçadas em frente aos estabelecimentos, em locais como as ruas da República com a Lima e Silva e também na avenida Goethe.

A Guarda Municipal precisou atuar para dispersar aglomerações, principalmente na avenida Padre Chagas. Ainda conforme a Guarda, apesar de ter sido registrado, o movimento na Cidade Baixa ficou abaixo de finais de semana anteriores.

Em decreto publicado nesta sexta-feira, o prefeito Nelson Marchezan Jr. autorizou a ampliação do funcionamento de restaurantes, bares, padarias, lojas de conveniência, lancherias e similares. Estes locais ficam permitidos a receberem clientes de segunda a sábado, das 6h às 23h, com restrição ao número de clientes e observação das regras de prevenção ao contágio pelo coronavírus.