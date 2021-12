Barragem se rompe e moradores deixam casas em Itambé, na Bahia

publicidade

A barragem de Iguá, localizada no sul da Bahia, se rompeu na noite do sábado e provocou uma forte enxurrada em diversas áreas do município. A prefeitura de Itambé publicou nas redes sociais um comunicado pedindo que os moradores evacuassem as margens do rio Verruga com urgência.

Após o rompimento, a prefeita de Vitória da Conquista, na Bahia, Sheila Lemos e a força-tarefa formada para o enfrentamento dos efeitos das chuvas foram vistoriar a região da BR-116, no Vale dos Quatis. No local, além da Defesa Civil e técnicos da prefeitura, a Polícia Rodoviária Federal e a Via Bahia participaram do monitoramento do volume de água.

De acordo com informações do governo da Bahia, 19 cidades estão sendo atingidas pelas fortes chuvas e 66 estão em situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 286 pessoas estão feridas e 17 morreram.

Força-tarefa na Bahia

O governo de São Paulo enviou, na manhã deste domingo, dois helicópteros Águia e dois aviões para auxiliar as vítimas das chuvas que atingem o estado da Bahia.

Foram enviados outros 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar que embarcaram do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e 16 da cidade de Ribeirão Preto.

Eles vão se juntar aos outros seis bombeiros que partiram, na noite de sábado, da Estação de Bombeiros, do bairro do Belém, em direção ao Sul da Bahia levando um caminhão com cinco embarcações.

A força-tarefa é composta por oficiais e praças especialistas em resgates, salvamento e logística. A operação é integrada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, Comando de Aviação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros da Bahia, Fundação Florestal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários.