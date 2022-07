Bioenergias para o desenvolvimento são temas de painel do Fórum de Energias Renováveis

publicidade

O primeiro painel da tarde do Fórum de Energias Renováveis, promovido pelo Correio do Povo, tratou sobre as bioenergias. Realizado no Imed Porto Alegre, no bairro Petrópolis, o evento debate os desafios da utilização das fontes no Estado e no país. O debate teve moderação do superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o zootecnista Eduardo Condorelli. "Se há algo que temos uma possibilidade forte de participação, é na produção de energias renováveis e alternativas, principalmente relacionadas aos biocombustíveis", explanou Condorelli, que destacou a importância do debate não somente pelo viés ambiental, mas também por ser um tema que pode render emprego e renda aos gaúchos. "É da nossa vida que estamos falando", acrescentou.

Uma dos palestrantes foi o head de Gás Natural e Biometano da Braskem, Cláudio Lindemeyer. "Preços elevados dos combustíveis acabam gerando uma oportunidade gigantesca de acelerarmos projetos de bioenergia. Nós, na empresa trabalhamos com iniciativas que visam descarbonização, redução de emissão de toneladas de CO². Estendemos contratos com empreendedores que geram energia solar e eólica, por exemplo", relatou. Lindemeyer citou que não há soluções únicas para o desenvolvimento do tema.

Professor do Imed em Passo Fundo, Pedro Rudimar, participou de modo virtual do debate e lembrou que o aumento do consumo de energia no planeta trouxe impactos ambientais importantes nos últimos tempos. "Aumento da poluição e da temperatura, devastação da flora e fauna e novas doenças. Em contrapartida, surgem novas formas de pensar para buscar a redução destes efeitos", referiu. Rudimar destacou o papel de instituições de nível superior que auxiliam na pesquisa sobre a energia. "Temos matéria-prima para utilização de biogás infinito. O Brasil produz diariamente 220 mil toneladas de resíduos domiciliares, no mínimo, 110 mi são orgânicos", informou.

O presidente da maior produtora de biodiesel do país, a BSBios, Erasmo Carlos Battistella, também por vídeo, defendeu as energias renováveis como uma oportunidade de desenvolvimento ao Estado e o Brasil. "O RS, que por muitos anos, não participou da produção de etanol, mas estamos com um projeto para ter mais energia e mais transporte. Como fazer isso? Reduzindo a emissão de carbono", contou. O plano da empresa é se tornar, até 2030, a terceira maior produtora de biocombustíveis do mundo.

O gerente de comercialização da BSBios, Ricardo Reckziegel, igualmente de maneira virtual, participou do evento e enfatizou a necessidade do poder público auxiliar os empreendedores por meio de políticas que ajudem a expandir as cadeias produtivas.

Suinocultor de Santa Rosa, o produtor Felipe Carpenedo, há um ano e meio começou a produzir biogás. "Acredito que, para sermos protagonistas mundiais, precisamos de mais capital humano, desenvolver as pessoas em todos os sentidos além da indústria", concluiu.

