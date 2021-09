Blitz educativa chama atenção para acidentes no trânsito de Porto Alegre

publicidade

Como parte da Semana Nacional do Trânsito, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou nesta terça-feira uma blitz educativa com motociclistas. A iniciativa foi organizada na avenida Ipiranga, em frente ao prédio da CEEE, no sentido bairro-Centro. Os motociclistas foram alertados pelos agentes de trânsito sobre os acidentes e as normas de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No mês de agosto, a prefeitura de Porto Alegre registrou 736 acidentes. Deste total, 243 envolveram motos, um aumento de 11% em relação ao mês de julho. Também foram registrados, em agosto, três mortes em acidentes, um a menos que no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 1.184 acidentes, sendo 273 com motos. A empresa alerta para o risco de imprudências ao volante com incidência de mortes, principalmente envolvendo motociclistas, devido ao crescimento dos serviços de entrega a domicílio em razão da pandemia.

De janeiro a agosto deste ano, foram 17 ocorrências com motos, sendo as vítimas 16 condutores e um ocupante. Foram registrados 1.807 acidentes com envolvimento de motos no período, que resultaram em 1.739 feridos. O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, disse que a atividade é uma oportunidade de discutir com a sociedade a construção de um trânsito mais humanos e mais seguro.

"O trânsito ainda é uma das principais causas de morte no Brasil. Essa ação tem o objetivo de construir uma mudança de comportamento e de conscientizar a todos que a nossa responsabilidade no trânsito salva vidas", ressaltou. Segundo Ramires, cada um tem a sua responsabilidade no trânsito seja motociclistas, pedestres, motoristas ou ciclistas.

As ações educativas da EPTC no trânsito de Porto Alegre ocorrem regularmente, ao menos duas vezes por mês, sem aviso prévio, para conscientização para uma circulação com menos riscos e de mais respeito entre as pessoas.

Já o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, afirmou que uma das metas da prefeitura é diminuir consideravelmente de acidentes, feridos e mortes. "Hoje, o trânsito tem outros modais como motocicletas e bicicletas. E no caso das motos, pelo baixo custo e pela utilidade em operações advindas intensamente da pandemia são os piores índices de acidentalidade na Capital. Por isso, o nosso trabalho muito forte nessa área", acrescentou.

No artigo 29, do CTB, está instituído as normas de circulação e conduta no trânsito - que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores e, juntos, pela dos pedestres.

A Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 de setembro) tem como tema "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas". Em Porto Alegre, uma agenda foi elaborada pela EPTC para conscientizar a população sobre a importância da mudança de comportamento e alertar que cada um é responsável pela segurança de todos. As atividades incluem ações com a população nas ruas e a volta do programa chamado Um Dia de Agente .