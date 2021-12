Boate estava regularizada antes de novos sócios, diz informante no Caso Kiss

publicidade

O engenheiro civil, Thiago Mutti, rebaixado a informante neste domingo no julgamento do Caso Kiss, disse que enquanto sua família estava na posse da boate, tudo estava nos conformes com a lei. "Foi aberta uma empresa, uma sociedade. Foi contratada uma engenheira pra fazer o projeto e aprovar na prefeitura. Projeto dos bombeiros, foi contratado um profissional e foi aprovado. Tava tudo dentro das normas", disse.

Mutti, no entanto, declarou que a casa tinha dívidas no repasse aos novos sócios, no valor de R$ 250 mil na época. A boate, segundo ele, não teve bom retorno financeiro, sendo um fracasso. “Quando abre um negócio, a gente espera que seja um sucesso”, relembrou.

Conforme o engenheiro, uma reforma necessária para a Kiss demorou mais do que o previsto e deu prejuízo à irmã. “Como demorou o processo, minha irmã decidiu fazer mestrado. Meu pai se desentendeu com o Alexandre, que era o sócio principal da boate. Meu pai quis correr, eu também não quis ficar nesse negócio. O Alexandre (Costa) não quis comprar a parte da minha irmã porque estava mal”, explica.

Mutti conta, então, que ofereceu a parte da irmã a Elissandro Spohr. “O incômodo foi tão grande por parte do meu pai que queríamos vender por qualquer valor”, diz. O engenheiro disse que Kiko, até então músico, ofereceu um carro usado, um Volkswagen New Beetle, no valor de R$ 45 mil e uma quantia de R$ 10 mil. Segundo o engenheiro, Kiko disse que só pagaria quando o alvará de funcionamento da Prefeitura de Santa Maria saísse. Em janeiro de 2010, Mutti diz que Spohr já estava trabalhando na boate junto com o outro sócio Alexandre Costa.

Ao saber do incêndio por meio de um telefonema de um amigo, o engenheiro relata ter ficado surpreso. “Todo mundo abre um negócio achando que vai dar certo. Nunca me passou pela cabeça, estava lá 30 dias antes. Achava que era seguro”, afirma ao juiz. Em visitas depois de não ter mais relação com a boate, Mutti disse não ter visto espuma na Kiss, mas ter observado a presença de extintores de incêndio. De acordo com o Mutti, ele não avistou a presença de shows pirotécnicos na casa.

O engenheiro civil foi de testemunha para informante neste domingo. A alteração ocorreu após o Ministério Público apontar outros dois processos que, conforme o órgão, o profissional possui envolvendo fraude e falsidade ideológica. Mutti trabalhou nas obras da boate, participando das reformas da casa em 2009.

"É apontado que ele colocou laranja como titular no contrato da boate Kiss, mas ele de fato era proprietário. E ele tá respondendo criminalmente por isso. Entendo que ele não pode ser ouvido com compromisso", argumentou a promotora de acusação Lúcia Callegari.