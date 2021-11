Boletim do governo afirma que não há bloqueios nas rodovias federais do país

publicidade

O Ministério da Infraestrutura divulgou na manhã desta segunda-feira que não havia registro de bloqueios de caminhoneiros parcial ou total em rodovias federais ou em outros pontos do país. Estava marcada para hoje a paralisação dos motoristas.

O ministério, com base em informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), disse ainda que o número de pontos de concentração caiu para somente dois: às margens da BR-116/RJ (rodovia Presidente Dutra), na altura da Rodoviária de Barra Mansa/RJ; e às margens da BR-153/GO, próximo a Goiânia.

Outros dois pontos de concentração, na BR-116/CE, em Itaitinga, e na BR-101/RJ, em Rio Bonito, já foram dispersados, informa a nota oficial da pasta.

Na página do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), um dos organizadores dos protestos, há imagens de um bloqueio em Itapeva (MG). A entidade denuncia em várias postagens que a PRF está agindo com truculência para impedir a greve.

Os protestos foram organizados pela CNTRC, pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTLL) e pelo Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sindicam).

Os grupos planejam se manifestar contra a política de preço de paridade de importação (PPI), adotada pela Petrobras, e propõem a política de preço de paridade de exportação (PPE), baseada exclusivamente em custos nacionais.