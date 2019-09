Bombeiros aguardam entrega do PCCI para fazer vistoria no Acampamento Farroupilha

publicidade

O 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) aguardava na manhã desta quarta-feira a entrega definitiva do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PCCI) do Acampamento Farroupilha 2019, montado no Parque da Harmonia em Porto Alegre. “Eles encaminharam na sexta-feira, examinamos nesta segunda-feira e apontamos correções. Encaminhamos a notificação e eles tem de retornar com o PCCI com as correções”, explicou o chefe da Divisão de Prevenção de Incêndios do 1º BBM, major Ederson Lunardi. Segundo o oficial, uma nova análise será então realizada no documento e, caso seja aprovado, ocorrerá a vistoria in loco dos bombeiros militares para comprovar a adoção das medidas de segurança. “A vistoria deve durar o dia todo”, calculou. O trabalho precisa ser feito até a sexta-feira pois o Acampamento Farroupilha será aberto no próximo sábado e se estender até o dia 22 deste mês.

De acordo com o major Ederson Lunardi, o PCCI do Acampamento Farroupilha tem caráter temporário devido ao evento ser realizado durante 15 dias. As medidas de segurança que devem ser adotadas envolvem por exemplo rede elétrica e geradores, gás de cozinha, extintores de incêndio, sinalização e luz de emergência, além das distâncias das construções, entre outras. Ele observou que o PCCI é dividido em três tipos de ocupações existentes no local: área de alimentação, setor do comércio e artesanato e por fim os piquetes em si.

Na manhã desta quarta-feira, alguns piquetes já ostentavam extintores de incêndios pendurados nas paredes de madeira dos galpões que passam pelos últimos retoques. De acordo com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que coordena a programação oficial campeira e cultural, cerca de 350 piquetes estão instalados no local, junto com 40 postos de churrascarias, açougue, mercado, lanches, produtos coloniais e comida campeira, bem como estandes de comércio e artesanato. Entidades, órgãos e instituições públicas também estão presentes. A abertura oficial no sábado ocorrerá às 18h com a chegada da Chama Crioula.