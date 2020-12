Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou no Rio Caí

publicidade

Um homem que havia desaparecido nas águas do Rio Caí, em Bom Princípio, durante uma pescaria na tarde de Natal, foi encontrado neste sábado de manhã. O corpo foi localizado por volta das 8h, no trecho do rio entre as localidades de Bela Vista e Caí Velho, depois que os socorristas esticaram uma rede no leito do Caí, após as duas horas buscas com emprego de mergulhadores, no final da tarde de sexta-feira, não ter sido bem sucedida.

Era por volta de 16h do dia de Natal, quando Jandir Rodrigues da Silva, 38 anos, natural de Santa Rosa mas residente em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, acabou caindo na água e submergiu, não reaparecendo mais.

Depois de localizado o corpo, a Brigada Militar isolou o local e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a necropsia.