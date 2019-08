Bombeiros resgatam vítimas de desabamento no Rio de Janeiro

publicidade

O Corpo de Bombeiro finalizou as buscas por duas vítimas de um desabamento na Rua Cordeiro do Rio, em Curicica, Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Raiane Silva Martins, de 21 anos, e Nicolas Domingos Martins, de 3 anos, ficaram sob escrombros depois que a casa onde eles estavam desabou no início da manhã de hoje (12).

Os dois foram levados para atendimento médico. Não há informação ainda para qual unidade de saúde. Além do trabalho de resgate, os bombeiros fizeram o escoramento da casa de quatro andares e das residências vizinhas que foram atingidas pelo desabamento.

Moradores relataram que no momento do desabamento ouviram um forte estrondo e tremor nas instalações. Toda a área está isolada para o trabalho das equipes.