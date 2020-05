Brasil acumula 6.329 mortes e 91.589 casos de Covid-19

publicidade

O Brasil contabilizou nas últimas 24 horas 428 novas mortes por Covid-19 e 6.209 novos casos da doença, informou o Ministério da Saúde na tarde desta sexta-feira.

Com os números atualizados, o País soma 6.329 óbitos e 91.589 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, 38.039 pessoas já se recuperaram da Covid-19, enquanto 47.221 pacientes continuam em acompanhamento.

Veja o número de casos e óbitos por unidade da federação:

São Paulo: 30.374 casos (2.511 óbitos)

Rio de Janeiro: 10.166 casos (921 óbitos)

Ceará: 7.879 casos (505 óbitos)

Pernambuco: 7.334 casos (603 óbitos)

Amazonas: 5.723 casos (476 óbitos)

Maranhão: 3.506 casos (204 óbitos)

Pará: 3.176 casos (235 óbitos)

Bahia: 3.085 casos (117 óbitos)

Espírito Santo: 2.662 casos (96 óbitos)

Santa Catarina: 2.394 casos (48 óbitos)

Minas Gerais: 1.935 casos (88 óbitos)

Rio Grande do Sul: 1.529 casos (58 óbitos)

Distrito Federal: 1.466 casos (30 óbitos)

Paraná: 1.447 casos (89 óbitos)

Rio Grande do Norte: 1.297 casos (56 óbitos)

Alagoas: 1.226 casos (53 óbitos)

Amapá: 1.121 casos (37 óbitos)

Paraíba: 926 casos (67 óbitos)

Goiás: 808 casos (29 óbitos)

Roraima: 602 casos (8 óbitos)

Piauí: 600 casos (24 óbitos)

Rondônia: 585 casos (18 óbitos)

Sergipe: 517 casos (14 óbitos)

Acre: 486 casos (19 óbitos)

Mato Grosso: 320 casos (11 óbitos)

Mato Grosso do Sul: 261 casos (9 óbitos)

Tocantins: 164 casos (3 óbitos)