Brasil acumula mais de 101 mil mortes por Covid-19 e passa dos 3 milhões de casos

As mortes em decorrência da Covid-19 em todo o Brasil chegaram ao total de 101.049 neste domingo (9), com 572 novos casos desse sábado para este domingo.

O acumulado de casos confirmados atingiu 3.035.422, sendo que houve 23.010 novos registros nas últimas 24 horas, segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado no começo da noite.

O ministério estima ainda que 2.118.460 pessoas já tenham se recuperado da covid-19. Outros 815.913 casos ativos continuam sendo monitorados.

Veja a situação por unidade da federação:

Rio Grande do Sul: 83.991 casos (2.360 mortes)

São Paulo: 627.126 casos (25.114 mortes)

Bahia: 193.029 casos (3.953 mortes)

Ceará: 188.542 casos (7.954 mortes)

Rio de Janeiro: 178.850 casos (14.080 mortes)

Pará: 167.642 casos (5.885 mortes)

Minas Gerais: 153.927 casos (3.537 mortes)

Maranhão: 130.136 casos (3.169 mortes)

Distrito Federal: 123.057 casos (1.731 mortes)

Amazonas: 106.950 casos (3.359 mortes)

Santa Catarina: 105.935 casos (1.445 mortes)

Pernambuco: 105.134 casos (6.941 mortes)

Espírito Santo: 91.791 casos (2.735 mortes)

Paraíba: 90.082 casos (2.000 mortes)

Paraná: 89.966 casos (2.345 mortes)

Goiás: 85.071 casos (2.020 mortes)

Alagoas: 67.613 casos (1.677 mortes)

Sergipe: 64.693 casos (1.589 mortes)

Mato Grosso: 63.416 casos (2.090 mortes)

Piauí: 59.982 casos (1.480 mortes)

Rio Grande do Norte: 55.290 casos (1.972 mortes)

Rondônia: 44.010 casos (943 mortes)

Amapá: 38.208 casos (602 mortes)

Roraima: 36.387 casos (547 mortes)

Tocantins: 31.663 casos (451 mortes)

Mato Grosso do Sul: 31.344 casos (509 mortes)

Acre: 21.587 casos (561 mortes)