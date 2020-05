Brasil afasta 504 profissionais de enfermagem por Covid-19 em 24 horas

publicidade

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) contabilizou 504 profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, afastados do trabalho, de terça para quarta-feira, por suspeita ou confirmação de Covid-19.

Na terça, o observatório criado pela instituição indicava 10.744 casos, no dia seguinte, o número saltou para 11.248 ocorrência. Do total, 2.861 confirmados e outros 8.070 em investigação.

O país também registrou crescimento no índice de mortes, que foi de 72 para 80 no mesmo período. Os óbitos representam mais que o dobro observado na Itália, com 35 ocorrências, de acordo com o último balanço da Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, órgão regulador da categoria no país europeu.

O Sudeste, que acumula 6.303 afastamentos, continua sendo a região mais afetada pela pandemia. O estado de São Paulo lidera a lista, com 2.866 casos e 27 mortes, seguido do Rio de Janeiro, com 2.681 ocorrências e 27 vítimas fatais. Os profissionais de Tocantins, no entanto, são os menos atingidos, com oito registros reportados e nenhuma morte.