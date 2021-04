Brasil contabiliza 4.195 mortes por Covid-19 em 24h e estabelece novo recorde de óbitos

publicidade

Ao registrar 4.195 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil atinge um novo recorde do número diário de óbitos nesta terça-feira, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

O número de novos casos registrados foi de 86.979. Com o balanço de hoje, o país contabiliza 336.947 mortes e 13.100.580 pessoas diagnosticadas com a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de recuperados da Covid-19 é de 11.558.784.

Segundo os dados do Conass, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 2,6% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 160,3. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias é de 2.757, enquanto a de novos casos é de 63.910.

Nos últimos dias, o país havia registrado menos de 2 mil óbitos e menos de 60 mil novos casos a cada 24 horas.

