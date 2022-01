Brasil já tem ao menos três casos de infecção dupla por Covid-19 e gripe

publicidade

Dois estados brasileiros registram casos de infecção de Covid-19 e influenza ao mesmo tempo. A dupla infecção está sendo chamada de “flurona”, uma junção dos nomes das duas doenças. Em Fortaleza, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirmou três casos de coinfecção. Os pacientes são dois bebês de um ano e um homem de 52 anos.

Os casos foram registrados na duas últimas semanas de dezembro. Os bebês chegaram a ser internados, mas já receberam alta e o homem não precisou ser internado. Ainda não há informações sobre quais foram as variantes de coronavírus que infectaram os três pacientes.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, há também um caso da dupla infecção no Rio de Janeiro, que ainda não foi confirmado pela Secretaria do Estado de Saúde do RJ. O paciente seria um jovem de 16 anos, que também passa bem.