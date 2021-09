Brasil recebe novo lote de vacinas da Pfizer com 1,5 milhão de doses

publicidade

O Ministério da Saúde recebeu um novo lote com 1,5 milhão de doses da vacina contra covid-19 da Pfizer/BioNTech na tarde deste sábado. As vacinas chegaram ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo, e serão distribuídas nos próximos dias pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Ao todo, já foram distribuídas 55,2 milhões de doses da Pfizer aos estados e Distrito Federal desde o final de abril, quando chegaram os primeiros lotes. A campanha nacional de imunização é realizada desde 19 de janeiro deste ano no país.

O Ministério da Saúde já entregou aos estados e ao Distrito Federal mais de 253,7 milhões de doses de vacinas Covid-19. Mais de 133,5 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose dos imunizantes, isto é, 83,4% dos 160 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Mais de 65,6 milhões já estão totalmente imunizados com as duas doses ou dose única.