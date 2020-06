Brasil registra 1.005 mortes por Covid-19 nas últimas 24h, e total passa de 35 mil

publicidade

O Brasil registrou 1.005 mortes por Covid-19 nas últimas 24h, conforme dados do Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira. Assim, o país chega a 35.026 óbitos no total.

Também foram confirmados mais de 30 mil casos de Covid-19 nas últimas 24h. Assim, o país chega a um total de 645.771 diagnósticos da doença desde o início da pandemia.

Além disso, esse é o quarto dia seguido que o país registra mais de 1.000 mortes diárias. O Brasil é o terceiro em número de mortes por Covid-19, atrás apenas do Reino Unido e Estados Unidos.

Brasil é o país que mais confirma mortes por Covid-19

Na compilação de dados feita pela plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, no Reino Unido, já há três dias o Brasil é o país que mais confirma mortes por Covid-19 a cada 24 horas.

Em termos absolutos, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, somos agora o terceiro país do mundo com mais mortes (34.021), em rápida aproximação do Reino Unido, segundo colocado com 40.344 óbitos, e que tem registrado entre 300 e 400 mortes por dia já há algumas semanas.Ministério atrasa divulgação de infectados e mortos por covid-19 pelo terceiro dia seguido.