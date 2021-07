Brasil registra 1.318 novas mortes por Covid-19

publicidade

O Brasil registrou 1.318 novas mortes em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. Com a atualização desta quinta-feira, o país passa a contabilizar 554.497 vidas perdidas desde março de 2020. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o índice de mortalidade é de 263,9 por 100 mil habitantes.

A atualização dos dados de hoje também informou a inserção de 42.283 novos infectados que, somados ao saldo dos últimos 15 meses, acumula 19.839.369 pessoas que estão ou já foram contaminadas pelo coronavírus. A taxa de incidência é de 9.440,7 por 100 mil habitantes.

Conforme o levantamento do Conass, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de casos, respectivamente. Em solo gaúcho, nesta quinta-feira, são 1.361.874 casos confirmados e 33.246 mortes por Covid-19.