Brasil registra 1.367 óbitos em 24h e supera 81 mil mortes pela Covid-19

O Brasil registrou 1.367 óbitos e 41.008 infecções pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados dos Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira. Com a atualização, o país totaliza 81.487 vítimas fatais da doença e 2.159.654 de casos confirmados desde o começo da pandemia.

A pasta também contabiliza 1.465.970 pacientes recuperados e 612.197 em acompanhamento.

Pazuello prevê fabricação da vacina contra Covid-19 no Brasil até janeiro de 2021

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, projeta que o Brasil dê início a fabricação da vacina contra a Covid-19 até janeiro de 2021. Em passagem por Porto Alegre, o ministro confirmou o acordo feito entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade de Oxford e a empresa biofarmacêutica AztraZeneca.

Segundo ele, no momento, o Ministério da Saúde discute a transferência de recursos: “A previsão é para o final do ano, para que entre dezembro e janeiro já estejamos fabricando a vacina com a AstraZeneca”, disse durante a coletiva de imprensa no Palácio Piratini, ao lado do governador Eduardo Leite e o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Junior.