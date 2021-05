Brasil registra 2.202 mortes e 63.430 novos casos por Covid-19 em 24 horas

publicidade

O Brasil registrou, neste sábado (8), 2.202 mortes por covid-19 e 63.430 novos casos, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). O número de óbitos diários ficou abaixo dos 3 mil durante toda a semana.

Com o balanço de hoje, o país contabiliza 421.316 mortes e 15.145.879 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença.

O estado de São Paulo, que atingiu a marca de 100 mil vítimas fatais pela doença, é o líder no número de óbitos (100.649). Na sequência, vêm Rio de Janeiro (46.374) e Minas Gerais (35.750). Segundo o Ministério da Saúde, 13,6 milhões de pessoas já se recuperam da Covid-19 no país.

De acordo com o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil segue em 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes subiu um pouco de ontem para hoje, atingindo 200,5. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias é de 2.190, com tendência de queda, e a média móvel de novos casos é de 60.491.