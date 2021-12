Brasil registra 86 mortes e 1.688 novos casos de Covid em 24h

publicidade

Neste domingo, o Brasil registrou 86 mortes e 1.688 novos casos diagnosticados de Covid-19, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). A média móvel de óbitos nos últimos sete dias é de 171, e a média móvel de novos casos é de 6.682.

As estatísticas, no entanto, continuam defasadas por conta do ataque hacker aos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Nove estados e o Distrito Federal mantiveram os dados de sexta-feira e até da quinta-feira, por causa desse problema. São eles: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraíba, São Paulo e Tocantins

O país contabiliza 616.830 mortes e 22.199.871 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais são os estados com o maior número de óbitos, respectivamente.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 21 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país. Segundo o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 293,5.