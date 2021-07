Brasil registra 910 mortes por Covid e 37 mil casos em 24 horas

publicidade

O Brasil contabilizou 910 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço deste sábado (31) do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com este número, chega a 556.370 o total de óbitos no Brasil nesta pandemia. Também foram notificados 37.582 novos casos, com um total de 19.917.855 infecções.

O Ministério da Saúde estima que 18,6 milhões de brasileiros já se recuperaram da Covid-19.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 989 e de casos, 35.332, menor patamar desde fevereiro.