Brasil registra 990 mortes e 43 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas

publicidade

O Brasil registra atualmente 562.752 mortes por Covid-19 e 20.151.779 casos de coronavírus, de acordo com dados divulgados neste sábado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde). Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 990 novas mortes e 43.033 novos casos.

São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com os maiores acumulados, respectivamente, de casos confirmados de coronavírus. Segundos os dados do Conass, a taxa de incidência do vírus em solo brasileiro é de 9.589,4 por 100 mil habitantes.

Vacina

O Ministério da Saúde anunciou via redes sociais que o Brasil ultrapassou a marca, neste sábado, de 150 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas.

“A cada dia que passa, mais e mais brasileiros são vacinados contra a Covid-19. E hoje, batemos a marca de 150 milhões de doses aplicadas! O ritmo da vacinação continua acelerado. Em breve, todos estarão protegidos contra a doença. Somos um Brasil unido por uma Pátria vacinada”, escreveu a pasta.

Veja Também