Brasil registra mais 2,3 mil mortes por Covid-19 e 80,4 mil novos casos em 24 horas

publicidade

O Brasil registrou, nesta quarta-feira, mais 2.398 mortes por Covid-19 e 80.486 novos casos diagnosticados, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Com o balanço de hoje, o País contabiliza 454.429 óbitos e 16.274.965 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de óbitos, respectivamente. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.733.987 pessoas já se recuperaram da Covid-19 no país.

Segundo o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,8% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 216,2. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias mantém tendência de queda ao registrar 1.820; a média móvel de novos casos é de 66.091.

Até o momento, mais de 43 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país, o que corresponde a 20% da população, sendo que mais de 21 milhões já receberam a segunda dose e estão completamente imunizadas.

Veja Também