Brasil registra mais de 2,7 mil mortes e 100 mil infectados pela Covid-19 em 24h

O Brasil registrou, nesta quinta-feira, 2.787 mortes por Covid-19 e um novo recorde no número de casos diagnosticados, com 100.736 nas últimas 24 horas, segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Com o balanço de hoje, o país totaliza 303.462 mortes e 12.320.169 pessoas diagnosticadas com a doença. Após número reduzidos artificialmente na quarta-feira, o Ministério da Saúde voltou atrás e manteve os mesmos moldes no cadastro de notificações.

Recordes de mortes nas últimas duas semanas

• 23 de março de 2021: 3.251

• 16 de março de 2021: 2.841

• 19 de março de 2021: 2.815

• 25 de março de 2021: 2.787

• 17 de março de 2021: 2.648

• 10 de março de 2021: 2.286

• 11 de março de 2021: 2.233

• 12 de março de 2021: 2.216

