Brasil soma 4.016 mortes e 58.509 casos confirmados de Covid-19

O Brasil contabiliza 4.016 óbitos e 58.509 casos confirmados de Covid-19, de acordo com dados divulgados neste sábado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, o país registrou 346 novas mortes de Covid-19 nas últimas 24 horas. Na última sexta-feira, o número de mortes era de 3.670 e 52.995 casos confirmados.

A taxa de letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 6,9%, ainda segundo o ministério. O primeiro registro da doença no país ocorreu em 26 de fevereiro e o primeiro óbito, 17 de março.

Atualmente, todos os Estados brasileiros registram casos e mortes de Covid-19. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 20.004 casos e 1.667 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 6.828 casos e 615 óbitos. Em seguida, Ceará, com 5.421 casos e 310 mortes.

Casos e óbitos por unidade da federação

São Paulo: 20.004 casos (1.667 mortes)

Rio de Janeiro: 6.828 casos (615 mortes)

Ceará: 5.421 casos (310 mortes)

Pernambuco: 4.507 casos (381 mortes)

Amazonas: 3.635 casos (287 mortes)

Maranhão: 2.105 casos (100 mortes)

Bahia: 2.081 casos (70 mortes)

Espírito Santo: 1.595 casos (47 mortes)

Pará: 1.579 casos (86 mortes)

Minas Gerais: 1.481 casos (58 mortes)

Santa Catarina: 1.209 casos (42 mortes)

Paraná: 1.140 casos (69 mortes)

Rio Grande do Sul: 1.096 casos (34 mortes)

Distrito Federal: 1.013 casos (26 mortes)

Rio Grande do Norte: 781 casos (40 mortes)

Amapá: 685 casos (19 mortes)

Goiás: 506 casos (25 mortes)

Alagoas: 501 casos (29 mortes)

Paraíba: 447 casos (46 mortes)

Roraima: 345 casos (3 mortes)

Rondônia: 328 casos (7 mortes)

Piauí: 297 casos (17 mortes)

Acre: 258 casos (11 mortes)

Mato Grosso: 247 casos (9 mortes)

Mato Grosso do Sul: 217 casos (7 mortes)

Sergipe: 153 casos (9 mortes)

Tocantins: 50 casos (2 mortes)