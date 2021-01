Brasil supera 203 mil mortes por Covid-19 em novo balanço da Saúde

publicidade

O Brasil registrou neste domingo 29.792 novos casos e 469 mortes por Covid-19, segundo informações do Ministério da Saúde. Com a atualização, o País passa a acumular 203.100 óbitos e 8.105.790 casos desde a primeira notificação da doença em território nacional, registrada em 26 de fevereiro.

Ainda de acordo com os dados do governo, 7.167.651 pessoas se curaram da Covid-19 e outros 735.039 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da doença respiratória no Brasil é de 2,5% e os óbitos acumulados correspondem a 97 a cada 100 mil habitantes.

São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina seguem como os Estados com maior número de casos acumulados da doença no Brasil. Já as maiores taxas de óbitos acumulados a cada 100 mil habitantes aparecem no Rio de Janeiro (155) e no Distrito Federal (144).

Em todo o mundo, mais de 1,9 milhão de pessoas morreram por causa da Covid-19 e outras 90 milhões já foram infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopikins, referência global sobre o tema.

