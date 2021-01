Brasil supera 9 milhões de casos da Covid-19

publicidade

Passados 11 meses após a primeira infecção pelo coronavírus ser confirmada no Brasil, o país ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 9 milhões de casos de Covid-19 acumulados. Com um acréscimo de 61.811 novos diagnósticos nas últimas 24 horas, o total de pessoas que já tiveram a doença chegou a 9.058.687, segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e divulgados pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde).

As mortes por Covid-19 desde o início da pandemia somam 221.547, sendo 1.386 reportadas neste boletim. O número de pessoas recuperadas da doença gira em torno de 7,88 milhões, de acordo com estimativa do Ministério da Saúde.

A média móvel de mortes diárias atingiu hoje o patamar de 1.057, aumento de 1,2% em relação há 14 dias. Já a média móvel de novos casos por dia atingiu 51.617, um dos maiores desde o início da pandemia. Na comparação com 13 de janeiro, houve redução de 7,2%.

