Brasil tem 909 mortes por Covid-19 nas últimas 24h e total se aproxima dos 42 mil

O Brasil alcançou, nesta sexta-feira, mais uma marca negativa durante a pandemia de coronavírus. Com 909 mortes registradas nas últimas 24h, o país ultrapassou o Reino Unido e é, agora, o segundo no mundo em número total de óbitos pela Covid-19.

Os números foram atualizados pelo Ministério da Saúde no início da noite desta sexta-feira.

Também foram quase 26 mil novos casos registrados nas últimas 24h. Assim, o Brasil chegou a mais de 828 mil diagnósticos da doença.

Destes, 41.828 já estão recuperados, o que representa um total de 44%. Além disso, outras 4033 mortes estão sendo investigadas.

Entre a unidades da federação com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, o estado de São Paulo registrou 167,9 mil casos confirmados e 10.368 óbitos. Rio de Janeiro aparece na segunda posição com 77.784 e 7.417 mortes. Em seguida estão Ceará (75.705 casos e 4.788 mortes) e Pará (66.328 casos e 4.132 mortes).

Ainda conforme os dados da pasta, o Rio Grande do Sul apresenta mais de 14 mil casos de Covid-19. No total, são 337 óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde no Estado.