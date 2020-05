Brasil tem 956 mortes por coronavírus em 24h, e total se aproxima dos 29 mil

publicidade

O Brasil registrou 956 mortes por coronavírus nas últimas 24h. Assim, o total de óbitos no país chega a 28.834. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde na noite deste sábado.

Os novos diagnósticos de Covid-19 no país foram de 33.274 no mesmo período. Assim, o pais chega a quase meio milhão de casos: são 498.440 no total.

Do total de diagnósticos, mais de 200 mil já estão recuperados. Isso representa 40,3% do número no país.