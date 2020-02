Brasil tem dois casos suspeitos de coronavírus

publicidade

O Ministério da Saúde monitora dois casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil, um no Rio Grande do Sul e outro em São Paulo. Os dados são do último balanço divulgado pela pasta, nesta quarta-feira, com informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. Até o momento, 48 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece sem registro da doença.

O caso suspeito no estado de São Paulo entrou para a lista de monitoramento na última terça-feira. As amostras coletadas da paciente do sexo feminino foram enviadas hoje para testes em vírus respiratórios comuns. Já o quadro suspeito de Covid-19 no Rio Grande do Sul trata-se de uma criança de dois anos, que está em observação desde 12 de fevereiro, na cidade de Novo Hamburgo. Ambos os casos têm histórico recente de viagem à China, mas nenhum delas esteve em Wuhan – epicentro da epidemia.

Quarentena em Anápolis

Após a segunda bateria de exames, as 58 pessoas envolvidas na repatriação China-Brasil tiveram, mais uma vez, diagnóstico negativo para infecção pelo novo coronavírus. O resultado dos exames foi divulgado, nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa no Ministério da Saúde. Os 34 brasileiros e familiares repatriados de Wuhan, na China, além dos 24 profissionais que participaram da operação foram submetidos a exames mesmo sem sintomas da doença. As amostras foram coletadas na segunda-feira pela equipe de saúde do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) de Goiás.

China

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou para 74.280 o número de casos confirmados em laboratórios ou clinicamente diagnosticados de infecção por coronavírus na China. Nas últimas 24 horas, o número de mortes decorrentes do vírus registradas no país subiu em 136, de 1.870 para 2.006. Globalmente, a quantidade de casos subiu para 75.204 nas últimas 24 horas, devido à contabilização de 1.872 novas infecções.

Fora da China, são 924 casos confirmados (120 novos) em 25 países, com três mortes no total. A classificação de risco da OMS permanece como "muito alta" para o país asiático e "alta" para o restante do mundo. O relatório considera informações prestadas até as 6 horas da manhã, no horário de Brasília.