Brasil tem mais de 1,7 mil mortes por chuvas nos últimos 10 anos, aponta Confederação dos Municípios

Nos últimos dez anos, as mortes causadas por excesso de chuvas e suas consequências no Brasil somaram 1.756, de acordo com dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que considerou o período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de maio de 2022. Apenas este ano, 457 pessoas perderam a vida em decorrência do problema, o que representa mais de 25% do total de óbitos na última década.

Nos cinco primeiros deste ano, já há mais mortes do que em qualquer balanço anual anterior em dez anos. Antes de 2022, o mais letal por chuvas no país era 2019, com 297 óbitos registrados, seguido por 2021 (290) E 2020 (216). Os dados foram coletados no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional (S2ID/MDR). Intensificados nos últimos anos, os desastres por chuvas são registrados todos os anos no Brasil sem que haja de fato uma estratégia em busca de uma solução definitiva, segundo a CNM.

Para o presidente da Confederação, a falta de recursos para prevenção no orçamento de desastres do país é um dos principais motivos para a recorrência dos problemas. “Com a redução cada vez maior de verba para prevenção, ano após ano, em todo governo, o resultado é que, na prática, só se atua na resposta, com grande peso para as prefeituras”, avalia.

A entidade municipalista destaca que os municípios não têm capacidade técnica e financeira para atuarem sozinhos. A Lei 12.608/2012, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), prevê também responsabilidades da União e dos estados para redução dos riscos de desastres.

Populares se deparam com deslizamento em Pernambuco | Foto: Sergio Maranhão / AFP / CP

Estudo da Confederação sobre desastres naturais, publicado em abril, mostrou que de 2010 a 2021 foram autorizados no orçamento federal R$ 36,5 bilhões para ações de gestão de risco, prevenção, respostas a desastres e recuperação de áreas destruídas e ou danificadas. No entanto, nesse período, a União pagou somente R$ 15,3 bilhões, ou seja, menos da metade. O valor para prevenção, porém, é mínimo. Para exemplificar, em 2020, apenas R$ 211 mil foram destinados pela União para ações de prevenção, conforme a CNM.

Mortes causadas por excesso de chuvas:

2013 - 131

2014 - 93

2015 - 73

2016 - 76

2017 - 64

2018 - 59

2019 - 297

2020 - 216

2021 - 290

2022* - 457

