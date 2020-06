Brasil ultrapassa 1,1 milhão de casos da Covid-19 e mortes chegam a 51.271

publicidade

O Brasil registrou 654 mortes e 21.432 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira, pelo Ministério da Saúde.

Com os dados apresentados pela pasta, o País tem agora 51.271 óbitos e 1.106.470 infectados desde o início da pandemia. O governo federal estima, ainda, que 571.649 pessoas já estão recuperadas, 51,7% do contingente total de diagnosticados com o vírus.

Mundo chega a 9 milhões de casos

O mundo ultrapassou a marca de 9 milhões de casos confirmados de Covid-19, de acordo com o painel criado pela Universidade Johns Hopkins. Mais de 1 milhão foram registrados só na última semana.

Os Estados Unidos (2.301.1023) e o Brasil são os únicos com mais de um milhão de infectados em todo o planeta. A Rússia, que ocupa o terceiro lugar, acumula 591.465 ocorrências.