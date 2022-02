Briga após roubo chama atenção de pedestres no Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Dois homens protagonizaram uma briga generalizada na tarde desta sexta-feira, 18, na esquina da rua dos Andradas com a General Câmara, no Centro Histórico. A reportagem do Correio do Povo flagrou tudo. Um homem levou socos, inclusive no rosto, de um trabalhador informal, natural do Senegal. A confusão durou alguns segundos, mas o suficiente para assustar pedestres que passavam pelo local.

Segundo o agressor, que tem 27 anos de idade, o outro homem havia furtado uma caixa de som portátil dele pouco tempo antes. Ele contou que estava sentado em um canto da rua, com mais alguns produtos, quando o outro homem, de regata preta, se aproximou de alguns itens, no meio da rua, observou o movimento e saiu do local.

Ele retornou menos de um minuto depois, e levou a caixa de som portátil que estava exposta. O camelô viu tudo, e partiu para cima no meio da via, derrubando o outro homem e retornando o objeto que havia sido furtado. Em seguida, desferiu socos no rosto no ladrão. A briga terminou quando o autor do furto se levantou e deixou a região por conta própria. A reportagem entrou em contato com a Brigada Militar e aguarda um posicionamento a respeito da ocorrência.