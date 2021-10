Brumadinho: Bombeiros encontram corpo 981 dias após rompimento de barragem

publicidade

O Corpo de Bombeiros encontrou, neste sábado (2), um corpo na área de buscas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A localização aconteceu 981 dias após a tragédia ocorrida no dia 25 de janeiro de 2019.

Segundo a corporação, a estrutura óssea considerada "preservada" estava na área de buscas chamada de Ferteco 1. No entanto, ainda não é possível afirmar se trata-se de uma das nove vítimas do rompimento ainda não identificadas. A Polícia Civil já conseguiu confirmar a identidade de 261 pessoas que foram levadas pela lama. Em alguns casos, a perícia foi realizaza apenas com partes corpóreas.

"A alguns dias de completar 1000 dias de operação, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continua demonstrando a eficácia e compromisso da corporação, que por meio da aplicação de modelos preditivos e matemáticos, utilização de equipamentos de ponta e de estratégias implementadas por especialistas da corporação, continua garantindo a dignidade e respeito aos envolvidos na tragédia, que segue como a maior operação de busca e salvamento das Américas", destacou o comando dos Bombeiros em nota.

A ossada será enviada para o setor de perícia da Polícia Civil para passar por análise genética.