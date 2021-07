Buscas por bombeiros desaparecidos em prédio da SSP chegam ao quinto dia

publicidade

Com buscas ininterruptas, equipes de busca seguem os trabalhos na estrutura colapsada do prédio da Secretaria da Segurança (SSP) do Rio Grande do Sul, atingido por um incêndio na semana passada. Nesta segunda-feira, 67 homens trabalham no resgate ao 2º sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós e o 1º tenente Deroci de Almeida da Costa. Eles estão desaparecidos desde a última quarta-feira, quando ocorreu incêndio que destruiu a edificação.

Conforme o tenente-coronel Eduardo Estevam Rodrigues, comandante do 1° Batalhão de Bombeiro Militar (1ºBBM) de Porto Alegre, foram alocadas mais três equipes de buscas especializadas em áreas colapsadas. “Apesar do vendaval e das adversidades climáticas, nossas equipes seguiram as buscas. Hoje vamos agregar mais três equipes, avançando metro a metro para que possamos encontrar os nossos bombeiros”, disse no começo da manhã.

Foram abertos dois acessos na edificação nesse domingo, permitindo que duas rotas de trabalho sejam mantidas simultaneamente. Além disso, duas retroescavadeiras estão sendo usadas para a retirada dos escombros do local.

Quatro equipes com cães estão trabalhando e tiveram avanços nas buscas, conforme o comandante do Corpo de Bombeiros do RS, César Eduardo Bonfanti. “Eles estão apontando uma determinada área como um local de possível encontro de uma pessoa”, disse em entrevista ao Bom Dia da Rádio Guaíba, no começo desta segunda-feira.

Imagens com drone

A Polícia Federal também está apoiando a operação desde o fim de semana. No sábado, a PF esteve no terreno e registrou imagens do prédio com uso de um drone. Nesta semana, a partir dessas informações de varredura e auxílio de um software específico, será possível fazer um modelo 3D do prédio da SSP.

A técnica proporciona um estudo mais aprofundado da estrutura, o que deverá auxiliar no emprego do efetivo de trabalho de buscas.