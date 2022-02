Buscas são encerradas e número de mortes por chuva sobe para 34 em São Paulo

publicidade

Foi localizada na noite desta sexta-feira a última vítima que estava desaparecida após a chuva que atingiu Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, no último final de semana. Com o encontro do corpo, aumentou para 18 o número de mortos no município e 34 no estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a localização, a corporação encerrou os trabalhos de buscas.

Outras vítimas fatais do deslizamento haviam sido localizadas nas últimas horas. Uma delas foi identificada como Verlenia Rodrigues, de 63 anos. Na quinta, quatro pessoas foram localizadas nos escombros. Entre elas estava o casal Gabriel Souza Cardoso, de 26 anos, e Tamires Aparecida Ferreira Santos, de 31.

Na madrugada de quarta-feira, os corpos dos irmãos gêmeos Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, foram retirados dos escombros próximos de uma casa que acabou desabou durante os trabalhos de busca. Pouco tempo depois, o corpo de José Bonfim Filho, de 82 anos, avô dos gêmeos, também foi localizado.

Segundo informações da Prefeitura de Franco da Rocha, cinco homens, duas mulheres e uma criança já haviam sido retirados dos escombros nos primeiros dias de busca. Outras oito pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas a hospitais da região. Outras cidades bastante afetadas pela chuva foram Várzea Paulista (com cinco mortes) e Francisco Morato (quatro).

