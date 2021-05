Butantan entrega 2 milhões de doses da Coronavac a Ministério da Saúde

publicidade

O Instituto Butantan libera, na manhã desta segunda-feira (10), um novo lote de 2 milhões de doses da Coronavac, vacina contra o coronavírus ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde. Na quarta-feira (12), segundo o governador João Doria (PSDB) será liberado mais 1 milhão de doses do imunizante e assim concluir o contrato inicial de 46 milhões de doses da vacina destinadas ao Ministério da Saúde.

Com a entrega desta segunda-feira, o governo afirma que foram enviadas à pasta 45,1 mil doses. A segunda etapa será de 54 milhões de doses da Coronavac. "Ainda nos preocupa a não liberação dos insumos por parte do governo da China para o embarque no Brasil. Precisamos que estes insumos sejam embarcados para que o Butantan possa processar mais vacinas", disse Doria durante coletiva de imprensa na sede do instituto.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou que o governo aguarda a autorização para embarque dos insumos e, segundo ele, se isso acontecer a chegada ocorrerá até o dia 18. "A situação ainda é a mesma da semana passada, não temos definição da liberação do insumo na China. Existe a expectativa da liberação de 4 mil litros. Esperamos que até quarta-feira tenhamos uma notícia positiva. Temos trabalhado com a Sinovac e a embaixada da China, mas a situação ainda é a mesma da semana passada", disse Covas.