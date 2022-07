Butantan não tem estoque para vacinar de imediato crianças de 3 e 4 anos, diz governador de SP

publicidade

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou nesta terça-feira (19) que o Instituto Butantan não tem estoque suficiente de Coronavac para vacinar de imediato todas as crianças entre 3 e 4 anos no estado. Segundo o mandatário, o instituto e o governo estadual esperam a inclusão dessa faixa etária no PNI (Programa Nacional de Imunização) pelo Ministério da Saúde para que seja dado andamento à fabricação do imunizante.

A vacinação de crianças com mais de 5 anos já vinham ocorrendo no país. Os meninos e meninas com 5 anos recebem doses da Pfizer, enquanto os que têm entre 6 e 11 anos já estavam recebendo a Coronavac. Na última semana, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ampliou o público que pode ser imunizado com a Coronavac, incluindo a faixa etária de 3 a 5 anos. Agora, o Ministério da Saúde deverá oficializar que esse público pode receber a vacina fabricada pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.

"O Butantan nos informa não tem estoque em relação à Coronavac e que aguarda a inclusão no Programa Nacional de Imunização dessa vacina para crianças de 3 e 4 anos para que ele possa acionar o laboratório parceiro e traga as vacinas, envase a vacina e distribua ao Brasil. O início desse processo vai se dar com a inclusão oficial da Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos no PNI", afirmou.

Veja Também

Garcia citou que algumas prefeituras já iniciaram a vacinação. "E eu cumprimento eles por essa iniciativa. Eles têm autonomia federativa para tomar essa decisão. Agora, é importante ministério se pronunciar rapidamente para que a gente inicie a importação e o envase dessas vacinas. Porque, se não, em algum momento, nós vamos ter falta de vacina", disse. No estado de São Paulo, 1,1 milhão de crianças têm direito de tomar essa vacina.

O governador descartou que de imediato o estado de São Paulo fará um movimento no sentido de comprar diretamente os imunizantes do Butantan, como já fez em outros momentos da pandemia. "Não é correto só SP com recursos próprios vacinar crianças paulistas. O ideal seria que todo o Brasil pudesse vacinar essas crianças", afirmou.

A cidade de São Paulo, por exemplo, divulgou que inicia na quarta-feira (20) a vacinação de crianças com 3 e 4 anos e com comorbidades, deficiência ou indígenas. A capital tem cerca de 15 mil crianças com comorbidades nestas idades.